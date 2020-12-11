بالصور.. رصد 42 مخالفة لتدابير كورونا في الجوف

رصدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 42 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، خلال أسبوع.

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2310 جولات ميدانية على المنشآت التجارية، إلى جانب 65 جولة مشتركة مع الجهات المعنية (التجارة والداخلية وهيئة الغذاء والدواء).

وأشار التقرير إلى تطهير وتعقيم 18140 من المعدات والآليات والحاويات، و1510 مواقع، كما تم رفع 9055 طنًّا من النفايات، و23211 مترًا مكعبًا من المخلفات والأنقاض من خلال 1449 كادرًا بشريًّا و305 آليات ومعدات.

كما صادرت 210 كجم من المنتجات والأغذية، فيما بثت 7 رسائل توعوية عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

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