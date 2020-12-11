

إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 3047 إصابة جديدة بفيروس

44582 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 4791 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 379092 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8653 حالة وفاة.

// انتهى //

18:49ت م

0075



إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 432327 حالة، منها44582 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 4791 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 379092 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8653 حالة وفاة.// انتهى //18:49ت م0075

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 3047 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.