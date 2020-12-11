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قرقاش: من الضروري نجاح الجهود السعودية لأجل اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية.
وأضاف قرقاش خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددًا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق.
وتابع: لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على “لا منطق” الصراعات الصغيرة على الأرض.
يُذكر أنه تم أمس الخميس الإعلان عن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمينة جديدة خلال الأيام المقبلة، وسحب القوات العسكرية من عدن.
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