وزارة العدل كيفية التسجيل للإستفادة من خدمة فرجة

بداية يجب أن نعرف ما هي خدمة فرجة وما الشروط التي يجب توافرها للتمتع بهذه الخدمة، خدمة فرجت هي خدمة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع وزارة العدل في 19 مايو العام الماضي، بهدف مساعدة المسجونين في غرامات مالية غير جنائية من خلال فتح باب مساهمة المواطنين لتقديم المساعدات المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر ضمن فئة الخدمات الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للسجون ( وهي منصة إلكترونية تجمع بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا بهدف تيسر المعاملات على المواطنين السعوديين وأيضا الوافدين المقيمين على أراضيها من خلال التقديم الإلكتروني من الهاتف أو الحاسب الألي في غضون دقائق دون حاجة الرجوع إلى الإدارات التابعين لها أو الانتظار في المراكز الحكومية وتوفير الوقت والجهد عليهم).

الشروط التي يجب توافرها للتمتع بالخدمة للمتعسرين:

حيث قامت وزارة الداخلية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها ومرعاتها قبل التسجيل في خدمة فُرِجت، للمتعسرين المحكوم عليهم بالسجن، وهي كالتالي:

أن يكون المسجل من الغارمين السجناء بسبب عجزه عند سداد أموال أو أقساط معينة وليست بصفة جنائية.

أن يكون المتقدم للاستفادة من الخدمة هو أحد المتعسرين في سداد الديون الخاصة به لأشخاصٍ أو مؤسساتٍ أخرى.

طريقة التقديم للغارمين:

يجب أن تقوم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية من خلال هذا الرابط. ثم القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة،واضغط على أيكونه“الخدمات”، ثم تختار خدمة فُرِجت. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك. ثم تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، ليتم التحقق والتأكد من مدى صحتها. ما أن يم الاشتراك في الخدمة سوف يتم سداد ديونك،و تحرير سجنك على الفور.

مع العلم بأن الخدمة تقوم بعمل حصر للغارمين وترتيبهم حسب أولوية استحقاق السداد وعند اكتمال سداد المبلغ الخاص بقيمة الدين يتم الأفراح عن المساجين في الحال.