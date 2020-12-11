فيديو.. هجوم في روسيا يشتبه أنه إرهابي

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

فجّر رجل نفسه وأصاب ستة أشخاص اليوم في هجوم في جنوب روسيا، بالقرب من مكتب جهاز الأمن الفيدرالي لمكافحة التجسس.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن الضباط تحركوا لوقف الانتحاري بينما كان يحاول شق طريقه بالقوة إلى منطقة كانوا يجرون فيها عملية بحث، صارخًا الله أكبر، لكنهم لم يستطيعوا، وأُصيب 6 أشخاص من الانفجار، من بينهم ضباط ومدنيون تصادف وجودهم بالقرب من الموقع، بينما توفي الانتحاري في مكان الحادث، بحسب وكالة إنترفاكس.

ويُوثق مقطع فيديو جثة الرجل على الأرض بجانب جزء من العبوة الناسفة.

وبحسب روايات شهود العيان، فإن المهاجم كان قد نزل من السيارة وسار باتجاه مجموعة من ضباط الأمن الذين كانوا ينفذون عملية استخباراتية، وأثناء محاولتهم اعتقال شخص مطلوب، قام الانتحاري بتفجير متفجرات كان يحملها.

وذكرت تقارير أن انفجارًا آخر كان قد وقع في وقت سابق في روسيا، تحديدًا قبل خمس ساعات من الهجوم الانتحاري، مضيفة أن السلطات تحاول التأكد من هوية المهاجم.