شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مالك مؤسسة تجارية احتال عبر «السناب» وتلقى 4.12 مليون ريال من عملاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات البحث والاستدلال عن مؤسسة تجارية ورد للجهات المختصة بوزارة التجارة بلاغات عديدة عن عدم التزامها بتسليم المشتريات التي دفع العملاء قيمتها مسبقاً عبر المتجر الإلكتروني التابع للمؤسسة، وتمكنت من القبض على مالك المؤسسة وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال الرائد الكريديس: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تلقيه مبلغ (4.121.405) ريالات قيمة أجهزة أعلنت عنها المؤسسة التابعة له عبر أحد الحسابات على تطبيق سناب شات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.