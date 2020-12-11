شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعفي القادمين من السعودية من الحجر المنزلي عند الوصول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن حكومة المملكة المتحدة قررت إعفاء المسافرين من المملكة العربية السعودية إليها من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر. وأوضحت «الخطوط السعودية» أن ذلك سيتم ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر غد (السبت) 12 ديسمبر الجاري.



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