شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 168 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 236 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 168 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 236 حالة إضافية، و11 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 359.583 حالة، من بينها 3452 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 526 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.108 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6023 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.3%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.96%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (45)، منطقة مكة المكرمة (35)، المنطقة الشرقية (27)، منطقة المدينة المنورة (24)، منطقة عسير (13)، منطقة القصيم (9)، منطقة تبوك (6)، منطقة نجران (4)، منطقة حائل (3)، منطقة الجوف (1)، منطقة جازان (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (40)، جدة (19)، المدينة المنورة (12)، الدمام (9)، ينبع (9)، مكة المكرمة (8)، الطائف (6)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (31)، المدينة المنورة (18)، الهفوف (18)، ينبع (12)، جدة (11)، بريدة (9)، مكة المكرمة (9)، نجران (9)، رياض الخبراء (9)، وادي الدواسر (8).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.