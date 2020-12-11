شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية «بي-52» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية أمس (الخميس) قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين من طراز «بي-52» أثناء عبورهما أجواء المملكة العربية السعودية، حيث تتميز القاذفتيتن بإمكانية إطلاقهما لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.

وتعمل المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي في ما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.