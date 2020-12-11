شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية «بي-52» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية أمس (الخميس) قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين من طراز «بي-52» أثناء عبورهما أجواء المملكة العربية السعودية، حيث تتميز القاذفتيتن بإمكانية إطلاقهما لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.
وتعمل المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي في ما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية «بي-52» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.