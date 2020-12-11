السعودية تُلغي زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي لهذا السبب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الجمعة، عن السبب الذي دفع المملكة العربية السعودية إلى إلغاء الزيارة المقررة لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ذلك يأتي على خلفية تسريب الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي في مدينة نيوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من الديوان الملكي السعودي، أن تسريب اجتماع نتنياهو بمحمد بن سلمان جاء بعد يوم واحد فقط من انعقاده، الأمر الذي أثار غضب السعودية وأدى إلى إلغاء الاجتماع المقرر لرئيس الموساد. وفق عكا للشؤون الإسرائيلية

وقالت المصادر، "على إسرائيل أن تدرك أن السعودية ليست مثل دول أخرى في المنطقة. هذا التسريب قلل من فرص تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في المستقبل القريب".

وانتقد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في حينه نتنياهو بشدة بعد تسريب اللقاء في السعودية، واصفا إياه بأنه "مقلق وغير مسؤول".

وقال إن "التسريب غير مسؤول. لم أفعل ذلك ولن أفعله، ويمكنكم أن تتخيلوا حجم الأشياء السرية التي قمت بها خلال حياتي، بما في ذلك ضمن مهمات نتنياهو. أعتقد في هذا السياق أن مواطني إسرائيل يجب أن ينزعجوا".