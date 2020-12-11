السفير آل جابر: اليمنيون سيجنون ثمار تنفيذ اتفاق الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، أن تنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون، بعد جهود عام كامل من الصبر.

وقال السفير آل جابر، عبر حسابه على تويتر، إن «جهود عام كامل من الصبر والعمل الدءوب المستمر، تبذل لأجل اليمن وشعبه الشقيق، والتزام وتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد بإذن الله».

يذكر أنه تم أمس الخميس الإعلان عن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمينه جديدة خلال الأيام المقبلة، وسحب القوات العسكرية من عدن.

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