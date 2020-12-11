«هدف»: طريقة استعادة الحساب عند نسيان كلمة المرور

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، طريقة استعادة الحساب بعد فقدان كلمة المرور واسم الحساب، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أستعيد حسابي في هدف أنا ناسي الإيميل وكلمه المرور؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء صندوق تنمية الموارد البشرية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نحيطكم أنه وللدخول للبوابة الوطنية للعمل, يتوجب الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني واستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة نفاذ الوطني».

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