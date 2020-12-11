«هدف»: طريقة استعادة الحساب عند نسيان كلمة المرور

اشترط الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني..
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، طريقة استعادة الحساب بعد فقدان كلمة المرور واسم الحساب، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أستعيد حسابي في هدف أنا ناسي الإيميل وكلمه المرور؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء صندوق تنمية الموارد البشرية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نحيطكم أنه وللدخول للبوابة الوطنية للعمل, يتوجب الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني واستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة نفاذ الوطني».
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