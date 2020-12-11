اتفاق الرياض.. «قيادة التحالف» توضح إجراءات الشق العسكري

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إن تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط (اتفاق الرياض).

وأكد في بيان له أن فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمر ويسير تحت إشرافه، مشيرًا إلى وجود التزام وجدية من الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس أنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليمنية المشكلة وفقًا لاتفاق الرياض، فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع، وذكر التحالف أنه تم استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض اعتبارًا من اليوم الخميس، مشيرا إلى توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي

وأوضح التحالف، أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني، وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكرية في أبين، وإعادة انتشارها للجبهات، وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها.