بالفيديو والصور.. مقاتلات سعودية ترافق القاذفات الأمريكية «بي 52»

إثناء عبورها أجواء المملكة

كشفت وزارة الدفاع عن مرافقة مقاتلات سعودية للقاذفات الأمريكية الاستراتيجية «بي 52»، وذلك أثناء عبورها الأجواء السعودية. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع «تويتر» فيديو وصورًا للمقاتلات السعودية، وقال: «المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-٥۲) أثناء عبورها أجواء المملكة العربية السعودية». اقرأ أيضًا: وزارة الدفاع تعلن فتح القبول والتجنيد بالقوات المسلحة الأحد المقبل.. رابط التقديم

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