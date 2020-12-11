تعرض حياة الناس للخطر..

حذر المرور السعودي، من التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية، مشيرًا إلى أنها سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر. ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو، يوثق لتلك السلوكيات، قائلا: «التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر». اقرأ أيضًا: «المرور السعودي»: 7 متطلبات لإصدار رخصة القيادة الخصوصي «المرور السعودي»: 4 محظورات على قائدي مركبات النقل

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور السعودي» يحذر من مخالفتين سلوكيتين على الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.