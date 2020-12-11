شرطة الرياض: مواطن يستولي على 4 ملايين ريال بـ«إعلانات وهمية»

قامت شرطة الرياض، بعد تلقي أكثر من 700 بلاغ، بإلقاء القبض على مالك مؤسسة تجارية؛ حيث تمكن من الاحتيال على ضحاياه من خلال الإعلان عبر منصة «سناب شات» عن بيع أجهزة جوال حديثة بأسعار منافسة دون تسليم المنتجات.

وأوضحت شرطة الرياض أنه تلقى حوالات بنكية عبر المتجر الإلكتروني الخاص بمؤسسته التجارية، دون الالتزام بتسليم المشتريات المدفوع حقها.

وذكرت أنه مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث أقر بما نسب إليه، مشيرة إلى أنه استولى على مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 4 ملايين ريال.

وأشارت إلى أنه تم إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

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