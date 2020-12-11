«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين من إجراءات كورونا ببريطانيا السبت

أكدت الخطوط السعودية أن قرار المملكة المتحدة، بإعفاء المسافرين من السعودية من إجراءات كورونا، سيبدأ تطبيقه فجر غدٍ السبت.

وذكرت الخطوط السعودية- عبر تويتر- أنه وفقًا لما أعلنته حكومة المملكة المتحدة، يُعفى الضيوف المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة، من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم السبت الموافق 12 ديسمبر.

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