تطوير المخططات والأحياء العشوائية في نجران

وقد تم تركيب بردورات الأرصفة بممشى الوادي، والعمل على سفلتة شوارع حيي «الحضن» و«فواز»، واستمرار أعمال السفلتة في حي «الرغام» ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الأحياء العشوائية، وتسوية ورص طبقة القاعدة بأحياء «الغويلة» و«شعب بران» و«تصلال»، والقيام بأعمال الردم في حي «شرق المطار»، وتجهيز أرضيات الرخام وتركيب أعمدة الإنارة في الجزيرة الجانبية لطريق الملك عبدالعزيز بحي «الأمير مشعل»، والعمل على مباني الشرفات فوق جدار ساحة الشهداء، وحدادة الجلسة المائية والنجارة للنافورة في الحديقة الضوئية بمنتزه الملك فهد.
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