شكرا لمتابعة خبر عن " النمر" يوضح أسباب تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أهم أسباب تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها.

وذكر النمر أن من هذه الأسباب ارتفاع الكولسترول، والتدخين، بالإضافة إلى عدم الانتظام على العلاجات.

وكان النمر قد أكد أن الجوال لايضر من لديهم منظم ضربات القلب او صاعق كهربائي لأن من اساسيات تصنيع تلك الاجهزة هو منع التداخل الكهرومغناطيسي مع الأجهزه الأخرى.