شكرا لمتابعة خبر عن " النمر" يوضح أسباب تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أهم أسباب تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها.
وذكر النمر أن من هذه الأسباب ارتفاع الكولسترول، والتدخين، بالإضافة إلى عدم الانتظام على العلاجات.
وكان النمر قد أكد أن الجوال لايضر من لديهم منظم ضربات القلب او صاعق كهربائي لأن من اساسيات تصنيع تلك الاجهزة هو منع التداخل الكهرومغناطيسي مع الأجهزه الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر " النمر" يوضح أسباب تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.