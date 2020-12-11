شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحث اجتماعي: لا يحق للأب إهداء ابنته كزوجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الباحث الاجتماعي الدكتور غانم الغانم على سبب غضب الناس على مقاطع متداولة لأحد الآباء أراد تزويج ابنته بكفء .
وحذر الباحث خلال برنامج " الراصد " من إحياء وإعادة هذه السلوكيات والتصرفات التي كانت مندثرة، وتداولها من خلال وسائل التواصل حتى أصبحت مستنكرة لتأثيرها القوي على الأب الذي ينبغي له اعطاء البنت حرية اختيارها.
وقال الباحث : إهداء البنات كزوجات بأنه منطق أعوج ؛ لآثاره النفسية والاجتماعية والأسرية، مشيرًا إلى أن الأب لا يملك ابنته لكونها إنسانة مكتملة الأهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. باحث اجتماعي: لا يحق للأب إهداء ابنته كزوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.