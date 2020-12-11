شكرا لمتابعة خبر عن 250 فرقة و75 ألف لتر مبيدات في الحرب على الجراد خلال شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في القضاء على خطر أسراب الجراد التي اقتحمت المملكة بكثافة عالية قدوماً من سواحل اليمن والبحر الأحمر وشرق أفريقيا . نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في القضاء على خطر أسراب الجراد التي اقتحمت المملكة بكثافة عالية قدوماً من سواحل اليمن والبحر الأحمر وشرق أفريقيا . ودخل المملكة منذ 11 نوفمبر الماضي 45 سرب جراد وجميعها من الخارج نتيجة للهجرة الطبيعية إذ انتهت بالمملكة عمليات التكاثر منذ اكتوبر الماضي . وتم تشكيل 250 فرقة مكافحة وطائرتي استكشاف ومكافحة جوية و75 ألف لتر مبيدات للمكافحة الميدانية على مدار الساعة ، وفقاً للعربية . وتواصل الفرق الميدانية عمليات المكافحة حتى السيطرة التابة على أسراب الجراد .

كانت هذه تفاصيل خبر 250 فرقة و75 ألف لتر مبيدات في الحرب على الجراد خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.