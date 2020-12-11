التدريب التقني يعلن وظائف تدريبية للرجال والنساء بكافة مناطق المملكة

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تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التقديم في الوظائف التدريبية (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف محافظات المملكة بالمناطق التالية (منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، منطقة حائل، منطقة القصيم، منطقة تبوك، منطقة جازان، منطقة عسير، منطقة الباحة، منطقة نجران، منطقة الجوف، الحدود الشمالية) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف التدريبية المتاحة (للرجال):

– مدرب أول أ

المتطلبات:

– الدكتوراه في التخصص المطلوب مسبوق بماجستير وبكالوريوس في نفس التخصص (لا يشترط التخصص).

– أو الدكتوراه في التخصص المطلوب (بدون شرط الماجستير والبكالوريوس في نفس التخصص) مع خبرة سنتين في نفس المجال بعد شهادة الدكتوراه.

– مدرب أ

المتطلبات:

– بكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد (لا يشترط الخبرة).

– أن يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه إنتظاماً بتفرغ كلي.

– مدرب ب

المتطلبات:

– دبلوم كلية تقنية أو كلية متوسطة (في التخصص المطلوب) بتقدير لا يقل عن جيد (لا يشترط الخبرة)

– أو دبلوم كلية تقنية أو كلية متوسطة في (أي تخصص) بتقدير جيد مع برنامج تدريبي لا يقل عن (شهرين) وخبرة لا تقل عن سنة.

الوظائف التدريبية المتاحة (للنساء):

– مدرب أ

المتطلبات:

– بكالوريوس أو ماجستير في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن (جيد) لكافة التخصصات (باستثناء تخصص الموارد البشرية).

قائمة التخصصات المطلوبة للرجال:

التخصصات المطلوبة لحملة الدكتوراه (رجال):

– الإدارة المكتبية

– إدارة الأعمال

– نظم المعلموات الإدارية

– الاتصالات

– الأجهزة الطبية

– الإلكترونيات

– الإنتاج

– الهندسة الميكانيكية

– الإنتاج الكيميائي

– الهندسة الكيميائية

– التبريد أو التكييف أو التدفئة أو الأنظمة الحرارية

– علوم وبرمجة الحاسب

– نظم معلومات الحاسب

– تقنية المعلومات

– المحاسبة

– السيارات أو المحركات والمركبات

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة المدنية أو التشييد

– المساحة

– هندسة الحاسب

– شبكات الحاسب

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس (رجال):

– إدارة الفعاليات

– التشييد

– المساحة

– خدمات الحج والعمرة

– التطبيقات المكتبية للمعاقين سمعياً

– الإعاقة السمعية

– السلامة المهنية

– الصحة المهنية

– إدارة المخاطر

– تقييم المخاطر

– السلامة الصناعية

– الإنتاج الكيميائي

– الهندسة الكيميائية

– اللدائن

– التأمين

– إدارة الموارد البشرية

التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم (رجال):

– الطباعة

– النجارة

-الخياطة أو إنتاج الملابس

– خدمات الطعام

– التمديدات الصحية

– الألمنيوم

– اللحام

قائمة التخصصات المطلوبة للنساء:

التخصصات المطلوبة لحملة الماجستير (نساء):

– إدارة الفعاليات

– السياحة والسفر

– السلامة والصحة المهنية

– التأمين

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس (نساء):

– موارد بشرية

– إدارة أعمال الحج والعمرة

– إدارة الفعاليات

– السياحة والسفر

– السلامة والصحة المهنية

– التأمين

روابط هامة:

لتحميل دليل المستخدم للتقديم على الوظائف: إضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/4/25هـ عبر اختيار المسابقة رقم (381) للرجال أو المسابقة رقم (382) للنساء على الرابط: http://bit.ly/2Z41Svt في موعد أقصاه الأربعاء القادم الموافق 1442/5/1هـ.

ملاحظة: يمكن الإطلاع على تفاصيل الوظائف عبر الضغط على رابط (قراءة الشروط) الموضح أمام كل مسابقة وظيفية في رابط التقديم.

Source wadhefa

