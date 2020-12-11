جامعة حفر الباطن تعلن طرح وظائف أكاديمية للجنسين في 10 تخصصات

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تعلن جامعة حفر الباطن عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء (أعضاء هيئة تدريس) بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) للعام الجامعي 1441-1442هـ في (10) تخصصات على النحو التالي:

– الصيدلة (للرجال والنساء)

– علم التشريح (للرجال والنساء)

– علم وظائف الأعضاء (للرجال والنساء)

– إدارة وتقنية المعلومات الصحية (للرجال والنساء)

– التمريض (للرجال والنساء)

– التغذية الإكلينيكية (للنساء فقط)

– الهندسة الكهربائية (للرجال والنساء)

– هندسة التصميم الداخلي (للنساء فقط)

– علوم البيانات (للرجال والنساء)

– علوم الحاسب (للرجال والنساء)

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– التوافق بالتخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات والخبرات والسيرة الذاتية.

– إرفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

– حصول المتقدم على أقسام اللغة الإنجليزية على درجة (97) في اختبار ستيب أو ما يعادلها في التوفل أو آيلتس.

– أن تكون الدراسة بالإنتظام والتفرغ في كل مراحة الدراسة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– أن يكون للمتقدم بحوث منشورة في مجلات علمية مصنفة أو مدرجة ضمن القوائم المعتمدة من المجلس العلمي للجامعة.

– أن لا يقل عدد البحوث المنشورة عن (بحث واحد لأستاذ مساعد، بحثين لأستاذ مشارك).

– إجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعية.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– يجوز لمجلسي القسم والكلية وموافقة المجلس العلمي الاستثناء من بعض الشروط أعلاه في حال ندرة التخصص أو تميز المتقدم.

المستندات المطلوبة:

– سيرة ذاتية.

– نسخة إلكترونيـة من الهويـة الوطنية.

– نسخة إلكترونيـة من المؤهـلات العلـمـيـة والدورات التدريبيـة وشهادات الخبرة العملية.

– نسخة إلكترونيـة من السجل الإكاديمي لكل مرحلة.

– في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

– بيان خدمة للموظف الحكومي , وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

ملاحظات:

– يرجى استخدام متصفح انترنت حديث ويفضل استخدام (جوجل كروم) Google Chrome للحصول على أفضل استخدام.

– يرجى اختيار التاريخ من القائمة المنسدلة ،عند الضغط على خانة التاريخ تظهر قائمة ،اختر السنة ثم الشهر ثم اليوم.

– يمكنك التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط.

– يرجى التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.

– سيقوم البرنامج بإرسال رسالة لبريدك الإلكتروني.

طريقة التقديم:

التقديم عن طريق الرابط: http://bit.ly/3b9JsPe اعتباراً من الأحد القادم 1442/4/28هـ حتى نهاية دوام الأحد الموافق 1442/5/5هـ.

تفاصيل أكثر:

https://portal.uhb.edu.sa/Academy2020/

Source wadhefa

