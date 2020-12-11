جامعة حفر الباطن تعلن طرح وظائف أكاديمية للجنسين في 10 تخصصات

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تعلن جامعة حفر الباطن عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء (أعضاء هيئة تدريس) بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) للعام الجامعي 1441-1442هـ في (10) تخصصات على النحو التالي:
– الصيدلة (للرجال والنساء)
– علم التشريح (للرجال والنساء)
– علم وظائف الأعضاء (للرجال والنساء)
– إدارة وتقنية المعلومات الصحية (للرجال والنساء)
– التمريض (للرجال والنساء)
– التغذية الإكلينيكية (للنساء فقط)
– الهندسة الكهربائية (للرجال والنساء)
– هندسة التصميم الداخلي (للنساء فقط)
– علوم البيانات (للرجال والنساء)
– علوم الحاسب (للرجال والنساء)
شروط التقديم:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
– التوافق بالتخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
– إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات والخبرات والسيرة الذاتية.
– إرفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.
– حصول المتقدم على أقسام اللغة الإنجليزية على درجة (97) في اختبار ستيب أو ما يعادلها في التوفل أو آيلتس.
– أن تكون الدراسة بالإنتظام والتفرغ في كل مراحة الدراسة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
– أن يكون للمتقدم بحوث منشورة في مجلات علمية مصنفة أو مدرجة ضمن القوائم المعتمدة من المجلس العلمي للجامعة.
– أن لا يقل عدد البحوث المنشورة عن (بحث واحد لأستاذ مساعد، بحثين لأستاذ مشارك).
– إجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعية.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– يجوز لمجلسي القسم والكلية وموافقة المجلس العلمي الاستثناء من بعض الشروط أعلاه في حال ندرة التخصص أو تميز المتقدم.
المستندات المطلوبة:
– سيرة ذاتية.
– نسخة إلكترونيـة من الهويـة الوطنية.
– نسخة إلكترونيـة من المؤهـلات العلـمـيـة والدورات التدريبيـة وشهادات الخبرة العملية.
– نسخة إلكترونيـة من السجل الإكاديمي لكل مرحلة.
– في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.
– بيان خدمة للموظف الحكومي , وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.
ملاحظات:
– يرجى استخدام متصفح انترنت حديث ويفضل استخدام (جوجل كروم) Google Chrome للحصول على أفضل استخدام.
– يرجى اختيار التاريخ من القائمة المنسدلة ،عند الضغط على خانة التاريخ تظهر قائمة ،اختر السنة ثم الشهر ثم اليوم.
– يمكنك التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط.
– يرجى التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.
– سيقوم البرنامج بإرسال رسالة لبريدك الإلكتروني.
طريقة التقديم:
التقديم عن طريق الرابط: http://bit.ly/3b9JsPe اعتباراً من الأحد القادم 1442/4/28هـ حتى نهاية دوام الأحد الموافق 1442/5/5هـ.
تفاصيل أكثر:
https://portal.uhb.edu.sa/Academy2020/
Source wadhefa
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