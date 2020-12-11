المعهد السعودي للبترول يعلن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف 2021

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يعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب للعام 2021م وهو برنامج دبلوم لمدة سنتين يقام في فروع المعهد في (الدمام والخفجي) ومنتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز على النحو التالي:

شروط التسجيل:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70%.

– درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة.

– لم يسبق له الحصول على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– أن لا يزيد العمر عن 26 سنة حسب التقويم الهجري.

– أن يكون المتقدم لائقا طبيا (ألا تزيد كتلة الجسم عن 30).

– ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) و رقم (7) من نظام المرور.

المميزات:

– تدريب منتهي بالتوظيف بإحدى شركات قطاع الزيت والغاز.

– دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال شهرياً.

– سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل.

– التسجيل في التأمينات الإجتماعية.

– تأمين طبي.

ملاحظة: قد تكون دراسة السنة الأكاديمية (عن بعد).

نبذة عن المعهد:

تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج) بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/4/25هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/37UdHt8 وييستمر حتى الأربعاء القادم الموافق 1442/5/1هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

