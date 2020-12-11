إنستاجرام تبدأ بإطلاق ميزة التسوق لجميع مستخدمي ‏Reels

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أطلقت خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام ميزة (ريلز) Reels في شهر آب/ أغسطس الماضي على نطاق واسع بهدف منافسة خدمة (تيك توك) TikTok الشهيرة، ثم كشفت أنها تتطلع إلى تحقيق الدخل من خلال هذه الميزة.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة أنها ستبدأ باختبار التسوق داخل ميزة Reels في وقت لاحق من العام الحالي، وبدأت وقتئذ بجعل مقاطع فيديو IGTV قابلة للتسوق عالميًا.

واليوم أعلنت إنستاجرام عن إطلاق ميزة التسوق لمستخدمي Reels في جميع أنحاء العالم. وستتمكن الشركات ومنشئو المحتوى من وضع بطاقات أسعار للمنتجات عند إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة، ويمكن للمشاهدين النقر على بطاقات الأسعار تلك لشراء المنتجات أو حفظها.

وتتوفر بطاقات الأسعار المخصصة لعلامة تجارية بعينها أيضًا للمؤثرين الذين يُدفع لهم مقابل منشوراتهم. ومع هذا الإطلاق، أصبحت إنستاجرام تتيح إمكانية التسوق في جميع أجزاء خدمتها، ويشمل ذلك: الصفحة الرئيسية، والقصص، و IGTV، و Live.

ويعد التسوق أمرًا مهمًا بالنسبة إلى إنستاجرام وفيسبوك، اللتين تتطلعان إلى توزيع الإيرادات. وتُعَد الإعلانات الطريقة الأساسية لكلتا المنصتين لتحقيق الدخل، ولكن التسوق يوفر فرصة للربح من رسوم المبيعات. وفي حالة إنستاجرام، فإن المستخدمين يبحثون فيها عن مصدر إلهام لما يريدون شراءه، لذا فإن منحهم خيار الشراء مباشرة من التطبيق يبسط هذه العملية.

وقال (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في عام 2019: إنه يتوقع أن تكون التجارة والمدفوعات هي مستقبل الشركة، وبالنظر إلى السرعة في طرح تحديثات التسوق المتتالية، يبدو أنه يفي بهذا الوعد.

وفي الوقت نفسه، تتعاون خدمة (تيك توك) مع خدمة (شوبيفاي) Shopify لإطلاق ميزات جديدة في التسوق، ويشمل ذلك: اختبارًا من شأنه أن تتيح (شوبيفاي) للمستخدمين وضع بطاقة أسعار على المنتجات في مقاطع الفيديو الخاصة بهم باستخدام زر (تسوق الآن) Shop Now.

Source aitnews

