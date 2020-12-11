متصفح كروم يقدم قواعد جديدة في الخصوصية للإضافات

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أعلن فريق متصفح كروم في شركة جوجل خلال قمة مطوري الويب لعام 2020 Chrome Dev عن عدد من الإمكانات الجديدة للمطورين، والقواعد المحدثة لمطوري الإضافات، بالإضافة إلى خطوات جديدة لتحسين الأداء العام للمتصفح.

وفي محاولة لتعزيز أمان الإضافات، أجرت جوجل حديثًا بعض التغييرات على سياسات جمع البيانات لإضافات متصفح كروم.

وبفضل السياسات الجديدة، يحدد متجر كروم الإلكتروني قريبًا ما يمكن لمطوري الإضافات فعله بالبيانات التي يجمعونها.

وتطلب جوجل أيضًا من المطورين التصديق على الممارسات المتعلقة باستخدام البيانات الخاصة بهم، وعرض تلك المعلومات عبر متجر كروم الإلكتروني.

وبناءً على هذه السياسات الجديدة، أعلنت جوجل أنها تسهل على المستخدمين اختيار مواقع الويب التي يمكن للإضافة الوصول إليها.

وتعد الإضافات حاليًا بمثابة كابوس للخصوصية، حيث يمكنها اختيار مواقع الويب التي يمكنها الوصول إليها عند التثبيت.

ووفقًا للإعلان الجديد، فإن متجر كروم الإلكتروني يقدم قريبًا خيارًا جديدًا؛ فعندما تقوم بتثبيت الإضافة يتيح لك تعيين الوصول إلى موقع الويب.

ومن المتوقع أن يسهل هذا الخيار على المستخدمين تعيين الوصول إلى موقع الويب لكل إضافة.

وعلاوة على ذلك، ينبه الخيار أيضًا المستخدمين الذين لا يعرفون حاليًا أنه يمكنهم تقييد الوصول إلى مواقع الويب لإضافات متصفح كروم.

وتحتوي كل إضافة بدءًا من شهر يناير على قسم يسمى ممارسات الخصوصية عبر متجر كروم الإلكتروني، بحيث يوضح القسم نوع البيانات التي تجمعها الإضافة.

وأعلن فريق متصفح كروم عن نيته إطلاق النسخة الثالثة من البيان الأساسي في منتصف شهر يناير، وذلك بالتزامن مع وصول النسخة 88 من نظام كروم.

وتقدم هذه النسخة حدودًا جديدة لمطوري الإضافات تهدف إلى منعهم من الوصول إلى الكثير من البيانات من مستخدميهم، كما أنها تضع قيودًا شديدة نسبيًا على كيفية تفاعل الإضافات مع صفحة الويب.

وتقول جوجل: إنها أجرت بعض التغييرات على النسخة الثالثة من البيان الأساسي بناءً على التعليقات التي تلقتها.

وبعد العمل على تقليل الاستهلاك الكلي للذاكرة عبر متصفح كروم مع تحديثين في وقت سابق من هذا العام، يعمل الفريق الآن على معالجة محرك V8 JavaScript وتقليل أثر الذاكرة أيضًا.

ووجد الفريق بعض الطرق الجديدة لتسريع محرك V8 والتخلص من أي توقف مؤقت للتحليل عن طريق تحميل ملفات الجافا سكريبت للموقع بالتوازي، وذلك من أجل التأكد من إمكانية استخدامها في اللحظة التي تريد فيها الصفحة تنفيذها.

Source aitnews

