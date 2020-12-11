لقاح «فايزر» المضاد لكورونا.. استشاري سعودي يوضح الفئات ذات الأولویة

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، الفئات ذات الأولویة في المملكة للتطعیم باللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد.

وقال الأزرقي في لقاء مع قناة «الإخبارية» ، إن المملكة وبقیة دول العالم سیكون لديھا ترتیب للفئات التي سیتم تقديم اللقاح لھا، مبینًا أنه سیتم البدء بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالفیروس.

وأضاف أن تلك الفئات تشمل كلًا من العاملین الصحیین وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كون تطعیم تلك الفئات سیسھم في منع الإصابات الشديد التي تسبب الوفاة، على أن يتم توزيع اللقاح بعد ذلك على بقیة المواطنین؛ مؤكدًا أن هذا ما اتبعته بريطانيا وتوقع انتهاج نفس النظام في المملكة وغيرها من الدول.

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