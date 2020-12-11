السعودية اليوم / باكستان تجري مناوراتٍ جوية مشتركة مع الصين



إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

تجري القوات الجوية الباكستانية مناورات مشتركة مع نظيرتها الصينية لتبادل الخبرات القتالية.

وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن المناورات التي تحمل اسم "شاهين ـ 9" انطلقت يوم الأربعاء الماضي في إحدى القواعد الجوية الباكستانية بمشاركة وحدات من القوات الجوية الباكستانية والصينية، تشمل على الطيارين ومراقبي الدفاع الجوي، وطاقم أرضي فني.

وأضاف أن هذه التمارين التي ستستمر عدة أيام تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الباكستانية ونظيرتها الصينية.

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