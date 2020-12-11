السعودية اليوم / 29398 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 29398 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم، أنها سجلت 414 وفاة جديدة لتصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142186 حالة.

// انتهى //

09:04ت م

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نيودلهي 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في الهند إلى 9.8 ملايين حالة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم، أنها سجلت 414 وفاة جديدة لتصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142186 حالة.// انتهى //09:04ت م0016

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