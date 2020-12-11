الصين تفرض ارتداء الحفاضات على طائراتها.. أوامر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقترب العالم من موجة الإصابة بفيروس كوفيد-19 الثالثة، ومع عودة ارتفاع الإصابات رغم ظهور اللقاح، أصدرت الصين توصيات لمضيفي الطيران.

وطرحت إدارة الطيران المدني في الصين (CAAC) كتيب "الإرشادات الفنية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها للخطوط الجوية"، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي يقدم بعض النصائح حول أفضل ممارسات النظافة التي يجب تنفيذها بالمطارات والطائرات.

وأغرب هذه الاقتراحات هي أن يرتدي العاملون، مثل أفراد الطاقم الجوي، حفاضات يمكن التخلص منها لتفادي استخدام الحمام، الأمر الذي أثار حفيظة واستغراب الجميع آنذاك.

وتنص الجملة التالية بالآتي: "يوصى بأن يرتدي أفراد طاقم الطائرة حفاضات يمكن التخلص منها وتجنب استخدام المراحيض إلا في ظروف خاصة لتجنب مخاطر العدوى".

وبحسب الدراسات الصحية فإن المراحيض من أكثر الأماكن انتشارا للجراثيم على متن الطائرة. ففي أغسطس/آب، أصيبت امرأة مسافرة من إيطاليا إلى كوريا الجنوبية بفيروس كورونا أثناء رحلتها.

وقالت إن المكان الوحيد الذي لم ترتد فيه قناع الوجه هو أثناء دخولها المرحاض، ما يجعله مصدراً محتملاً لإصابتها.

ونصح كتيب الإرشادات أيضاً بارتداء "أقنعة طبية، وقفازات طبية مزدوجة الطبقة يمكن التخلص منها، ونظارات واقية، وقبعات يمكن التخلص منها، وملابس واقية يمكن التخلص منها، وأغطية أحذية يمكن التخلص منها".

استخدام المرحاض بدون يدين

وأعلنت شركة الطيران اليابانية "ANA" في وقت سابق من هذا العام أنها تختبر نموذجاً أولياً لباب مرحاض جديد بدون استخدام اليدين.

وفي الوقت نفسه، تقدمت شركة "بوينج" بطلب للحصول على براءة اختراع بشأن "مرحاض ذاتي التنظيف"، يستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف 99.9٪ من جراثيم الحمام بعد كل استخدام.

15 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن تسعا من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن أربعا من الإصابات المحلية الست سُجلت في إقليم سيتشوان واثنتين في إقليم هيلونغجيانغ.

وأكدت أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86688 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.