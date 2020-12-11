شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يكشف حقيقة مفعول شاي الفجل الأبيض على الجسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة حقيقة مفعول شاي الفجل الأبيض المطبوخ على الجسم .
وأكد " النمر أن شاي الفجل الأبيض المطبوخ مع ورقه لا يزيل السوائل الزائدة بالجسم كما هو شائع ، ولا توجد دراسات علمية تشير إلى ذلك .
وأضاف أن علاج السوائل الزائدة بالجسم يتم من خلال معرفة الأسباب ومن ثم التوصل للعلاج المناسب .
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