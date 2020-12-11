شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة حول واقعة فساد ضابط الدفاع المدني بعد تربحه 5 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر اليوم الجمعة تفاصيل قضية الفساد التي تورط فيها ضابط وضابط صف بالدفاع المدني ، وتم الإطاحة بهما مع وافد آخر من جنسية عربية .
وأكدت أن المتهمين اللذين يعملان بالدفاع المدني في أحد المناطق قاما بإنشاء شركة " من الباطن " بإستخدام اسم مواطن آخر وبالتعاون مع الوافد العربي الجنسية وهو يعمل في مجال السلامة .
كما قاما بتعطيل وتعيد تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة في الحصول عليها ، وتربح المتهم الأول أكثر من 5 مليون و948 ألف ريال .
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها لن تتهاون في ضبط ومعاقبة كل من يعتدي على المال العام ويستغل وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية .
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أعلنت أمس الخميس عن مباشرة أكثر من قضية فساد تخص الضابطين ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية في إحدى المناطق وكاتب عدل .
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