أعمدة ذكية في الحدائق لشحن السيارات الكهربائية بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت أمانة جدة عن خطتها لنشر وحدات شحن السیارات الكھربائیة في بعض المواقع العامة، وتطبیق تجربة الأعمدة الذكیة في الحدائق العامة والساحات. كشفت أمانة جدة عن خطتها لنشر وحدات شحن السیارات الكھربائیة في بعض المواقع العامة، وتطبیق تجربة الأعمدة الذكیة في الحدائق العامة والساحات. وستحتوي على خدمات متعددة تتمثل في شحن السیارات الكھربائیة والجوالات وخدمة الواي فاي، وإمكانیة استثمارھا من خلال اللوحات الدعائیة. في حين استعرض مدیر الإنارة والكھرباء بالأمانة المھندس یوسف الأسمري خلال جلسة المجلس البلدي أمس خطة الأمانة للإنارة من خلال العرض الذي قدمھ، مبینا نقاطا عدة تمثل تجربة الإدارة في التعامل مع بلاغات 940

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