تطبيق «توكلنا»: 5 متطلبات لإصدار تصريح تجمع شخصي

الحد الأقصى 50 زائرًا
أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، المتطلبات الواجب توافرها عند تقديم طلب تجمع شخصي، مشيرًا على أنها تشمل خمسة متطلبات.
وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن متطلبات تصريح تجمع شخصي، تشمل التالي:
ـ كتابة اسم مقر التجمع
ـ تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان، بحد أقصى 50 زائرا.
ـ تحديد نصف القطر التقريبي للمكان، بحد أدنى 200 متر.
ـ تحديد الموقع على الخارطة.
ـ طلب تصريح.
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