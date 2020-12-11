خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس كينيا بذكرى يوم الاستقلال

عبر برقيتين منفصلتين..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدَّى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس كينياتا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضا: الملك وولي العهد يعزيان «البرهان» في وفاة الصادق المهدي

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