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الـ FBI يلقي القبض على شقيق بايدن

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2020-12-11

الـ FBI يلقي القبض على شقيق بايدن

بعد يوم من القبض على ابن الرئيس المنتخب

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أُلقي القبض على جيمس بايدن، شقيق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيث يخضع لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وإحدى التهم المذكورة في القضايا هي استغلال اسم شقيقه لاجتذاب الأعمال التجارية.

تهم ابن جو بايدن وشقيقه

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض على ابن الرئيس، هانتر بايدن، من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا، بسبب 3 تهم، وهي: التهرب الضريبي والتعاملات التجارية مع الجهات الخارجية مثل الصين وروسيا والاحتيال في الأوراق المالية. 

وأفادت بوليتيكو أن اسم جيمس اجتذب السلطات خلال تحقيق يخص إفلاس شركة أمريكور، حيث تم اتهامه في وثائق المحكمة بسرقة الأموال لنفسه وسوء الإدارة الجسيم وهو ما ينفيه.

وكانت شركة أمريكور قد أدارت مستشفيات في ولاية بنسلفانيا وميسوري وأركنساس، وشارك جيمس بايدن في العمل في عام 2017، حسبما أفادت بوليتيكو.

شقيق الرئيس المنتخب جو بايدن في عهدة الـ FBI
شقيق الرئيس المنتخب جو بايدن في عهدة الـ FBI

وأطلق جيمس بايدن سابقًا استثمارات في مجال الرعاية الصحية لكن هناك روايات متضاربة في وثائق المحكمة عما إذا كان مستثمرًا في أمريكور أم كان صاحبًا لها.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في أمريكور لصحيفة بوليتيكو إن جيمس بايدن وعد بترتيب ضخ رأس المال فيها من الشرق الأوسط مستغلًا اسم جو بايدن، وهو ما لم يتحقق.

شقيق الرئيس المنتخب جو بايدن في عهدة الـ FBI 1

وزعمت شركتان طبيتان صغيرتان في المحكمة أن جيمس بايدن أطلق على نفسه اسم مدير أميريكور وقالت إحداهما إنه استغل اسم شقيقه جو بايدن ومؤسسة السرطان التابعة للعائلة لتشجيعهم على القيام بأعمال تجارية مع أميريكور التي فشلت بعد ذلك في الوفاء بوعدها.

جيمس بايدن متهم أيضًا بأنه كان جزءًا ضمن المعاملات التجارية لابن أخيه هانتر.

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