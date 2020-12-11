الأرصاد تنبه أهالي المدينة : تدني الرؤية حتى الـ4 عصرًا

2020-12-11

متابعات الخليج 365 -الرياض

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المدينة المنورة – المهد – وادي الفرع ، بدأت من الساعة السادسة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من (مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض) في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

