شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يكشف موعد الحالة المطرية الخامسة لهذا الموسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة استقرار الأحوال الجوية .

وقال " المسند " أن الإستقرار سيد الموقف فوق أجوائنا ومركز للضغط الجوي المرتفع H " الطارد للحالات المطرية " ، يجثم فوق أجوائنا حالياً عدا منطقتي عسير وجازان.

وقال "المسند " أنه من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من عسير وجازان .

في سياق متصل ، قال " المسند " أن الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم قد تبدأ يوم الثلاثاء القادم ، وتستمر لبضعة أيام ونطاق تأثيرها قد يشمل أجزاء من النصف الشمالي للمملكة .

وأضاف أن التغيرات واردة والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة .