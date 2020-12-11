بالفيديو.. وزارة الصحة توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بسبب لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، حقيقة ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية والصحفية، عن وفاة 6 أشخاص، تم تطعيمهم بلقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا.

ونشر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة- عبر موقع تويتر- فيديو لوكيل الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، الذي قال إنه تم تسجيل 6 وفيات خلال مرحلة التجارب على أحد اللقاحات، من بينهم أربعة أشخاص أخذوا التطعيم الوهمي، واثنان أخذوا التطعيم الحقيقي.

وأضاف أن جميع حالات الوفاة كانت في كبار السن وكانت الوفاة بسبب جلطة دماغية أو جلطة قلب، وليس لها علاقة بلقاح كورونا، مشيرا إلى أن ما حدث يقع في تجارب جميع الأدوية الأخرى.

وكان تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ذكر أن ستة أشخاص تُوفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة بيونتك الألمانية، وذلك بسبب تصلب الشرايين والسكتة القلبية.

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