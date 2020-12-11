بالصور .. أمير جازان يفتتح أولى مراحل مشروع منتزه الدرب العام ويلتقي المشايخ

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الخميس، المرحلة الأولي لمشروع منتزه محافظة الدرب العام، وذلك خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع أمير جازان إلى إيجاز من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن المشروع الذي يقع على مساحة قدرها 81759 مترًا مربعًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 8.300.000 ريال، ويحتوي العديد من المواقع السياحية والترفيهية والتجارية والاستثمارية، وممشى رياضيًّا بطول يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائيًّا ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدرجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي ومدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع، ومنطقه مخصصة لركوب الخيل بمساحة 10000 متر مربع ، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع لألعاب الأطفال ومواقع مخصصة للمطاعم.

وأكد أمير منطقة جازان في ختام الافتتاح أهمية المشروع في خدمة أهالي الدرب وزوار المحافظة موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم الأهالي والزوار.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني وعدد من المسؤولين.

وكان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان مساء اليوم قد قام بزيارة تفقدية لمحافظة الدرب ، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

والتقى في بداية الزيارة بمشايخ وأهالي محافظة الدرب، وذلك باستراحة البلدية .

واستهل أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية محافظة الدرب من الناحية السياحية لوقوعها في منطقة إلتقاء الطرق المؤدية لمناطق: جازان وعسير ومكة المكرمة، مبرزاً ما شهدته وتشهده من تطور ونمو في شتى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والخدمية وما تحظى به كغيرها من محافظات المنطقة ومناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية إضافة إلى الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حيالها.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني وعدد من المسؤولين.