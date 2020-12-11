لقاح فايزر المضاد لكورونا.. «الغذاء والدواء» توضح معنى «الموافقة المشروطة»

أوضحت هيئة الغذاء والدواء معنى كلمة «موافقة مشروطة» التي وردت خلال موافقتها على تسجيل لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة، عبر توتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «الموافقة المشروطة تعني أن منافع اللقاح تتفوق على مخاطره، وأن البيانات المقدمة غير مكتملة؛ ولكن لا تؤثر في منح قرار التسجيل ويمكن استيفاء هذه البيانات لاحقًا، بموجب الشروط المفروضة على الشركة والتي بتقديمها يكتمل ملف تسجيل الدواء، ويمكن في حينها منح الدواء تسجيلًا كاملًا».

وكان رئيس هيئة الغذاء والدواء، د. هشام الجضعي، أوضح- أمس الخميس- أن الجهات الصحية بالمملكة سوف تتمكن من استيراد لقاح (فايزر–بيونتيك) واستخدامه؛ وذلك عقب موافقة الهيئة المشروطة عليه.

وأضاف رئيس الغذاء والدواء، أن موافقة الهيئة المشروطة على لقاح فايزر اعتمدت على ثلاثة أمور؛ هي: التحقق من الفاعلية، والسلامة، والجودة.

وأشار الجضعي، إلى أن عمليات المراجعة شملت تقييم فاعلية اللقاح وسلامته من خلال التجارب السريرية، والتحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج.

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