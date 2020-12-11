جريدة «أم القرى».. 96 عامًا على صدور العدد الأول بـ«قرش واحد» فقط

في مثل هذا اليوم (11 ديسمبر)، منذ 96 عامًا، صدرت جريدة أم القرى، وهي أول جريدة رسمية تصدر في عهد الملك عبدالعزيز.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز- عبر موقع تويتر- أنه في 15/5/1343 هـ، الموافق ١١ ديسمبر ١٩٢٤م، صدر العدد الأول من جريدة أم القرى، وهي أول جريدة رسمية تصدر في عهد الملك عبدالعزيز.

وأشارت دارة الملك عبد العزيز، إلى أن جريدة أم القرى صدرت في مكة المكرمة، وبشكل أسبوعي، وكان ثمن النسخة الواحدة منها، قرشًا واحدًا، أما الاشتراك فكان نصف جنيه لجزيرة العرب، وثلاثة أرباع الجنيه للدول الخارجية.

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