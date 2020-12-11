تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد في سلسلة تنبيهات، إن منطقة جازان «الدرب، فرسان، جازان» تشهد رياح نشطة وسحب رعدية.

فيما تنشط الرياح السطحية والأتربة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية بمنطقتي المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع» والرياض «الدوادمي، الرين، عفيف، وادي الدواسر».

أما مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب»، وجازان «الدائر، أحد المسارحة، أبوعريش، الريث، العارضة، فيفا، هروب»، والباحة «المخواة، قلوة، الباحة»، فتشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.