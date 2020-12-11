السعودية اليوم / الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86688 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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