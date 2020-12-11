السعودية | عدسات الزوار الأجانب توثق جمال الصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز

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استقطبت الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة اهتمام الكثير من الزوار الأجانب والذين حرصوا طيلة أيام المهرجان على تصوير تفاصيله، سواءً بمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، أم بمسابقة المزاين التي تختار أجمل الصقور في فئاتها، واختتمت بتتويج 21 صقراً.

ويعد المهرجان فرصة للزوار ، الذي يبحثون عن كل ما هو جديد ونادر، حيث تتجه عدساتهم إلى التقاط صور تشبع شغفهم، لاسيما وإن كانت مستلهمة من التراث السعودي العريق.

وكان مهرجان الصقور قد انطلق يوم 28 نوفمبر الماضي، فاتحاً أبوابه للمصورين والوفود الدبلوماسية، التي وجدت على أرضه في مَلهم شمال الرياض أرضاً خصبة لإظهار مواهبهم، وفرصة استثنائية لتصوير مسابقات البطولة الأكبر من نوعها في العالم.