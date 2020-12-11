رابط الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 2020 داخل المملكة العربية السعودية

يبحث الكثير من موظفي الهيئة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442، ولقد خصصت وزارة التربية والتعليم السعودي موقع إلكتروني يستطع من خلاله جميع معلمي المنظومة التعليمية وجميع الإداريين معرفة كل ما يخص العملية التعليمية، ويعرف هذا الموقع باسم “نظام فارس”.

موعد صرف العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442

من المعروف أن مع بداية كل سنة هجرية كان يتم صرف العلاوة السنوية لكل العاملين بالمنظومة التعليمية، إلا أنه تم إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية هذا العام وقرر بأنه سوف يتم صرف العلاوة السنوية مع بداية السنة الميلادية، أي أنه سوف يتم إضافة العلاوة السنوية هذا العام مع مرتب شهر يناير القادم الموافق 27 يناير لعام 2020 و2 جماد الثاني لعام 1442 على أن تضاف قيمة العلاوة حسب السلم الوظيفي.

الخدمات التي يوفرها نظام فارس

لقد أنشأت وزارة التعليم السعودي هذا النظام بهدف مواكبة التطور التكنولوجي القائم في المملكة وتحقيقاً لرؤية المستقبلية التي تسعى إليها المملكة في عام 2030، وهنا نجد أن نظام فارس يوفر المزيد من الخدمات الإلكترونية من تلك الخدمات:

يمكن للمعلم الإبلاغ عن إجازة

كما يمكن للمعلم تقديم طلب بقطع الإجازة والرغبة في العودة لممارسة العمل

الاستعلام عن موعد وقيمة العلاوة السنوية

الاستعلام عن موعد ونزول الرواتب الشهرية

سهولة الإطلاع على كافة المعلومات التي تخص المعلم.

كيفية الاستعلام عن العلاوة السنوية من خلال نظام فارس؟