أكدت أن هناك جهات إشرافية تؤدي أدوارًا تكاملية معها..
نشر ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا توضيحيًّا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع الشهادات التخصصية وتغيير المهن والتحقق من شهادات الخبرة.
وأوضح بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي نشره الهزاني عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم الخميس أن الآتي:
أولا: بالنسبة للمهن التخصصية فهناك جهات إشرافية تؤدي أدوارا تكاملية وهي المفوضة بإصدار تراخيص مزاولة المهن التخصصية للعامل قبل ممارسته للعمل.
ثانيا: في حال احتاجت جهة العمل تغيير مهنة عامل لديها، فيجب عليها الحصول على ترخيص من الجهات الإشرافية المعنية في حال كون المهنة الجديدة من المهن التخصصية بناء على اشتراطات ومعايير محددة من هذه الجهات، أما تعديل المهن العامة فيعود الجهة العمل
ثالثًا: بالنسبة لشهادات الخبرة قبل التوظيف فتعود لجهة العمل الموظفة، وهي المسؤولة عن التحقق منها. علمًا بأن الخبرة ليست من متطلبات التصنيف المهني السعودي.
وأكد الوزارة أن «هذا ما لزم توضيحه والتنويه عنه، والوزارة ترحب بأي طرح هادف يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة».
#بيان_توضيحي pic.twitter.com/eBJrwa9Jen— متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) December 10, 2020
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كانت هذه تفاصيل خبر 3 توضيحات «مهمة» من «الموارد البشرية» حول الشهادات التخصصية والخبرة وتغيير المهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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