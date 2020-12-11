السعودية اليوم / الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة "غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى



مقديشو 25 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت مصادر في الجيش الصومالي ان قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة" غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى التي كانت تحت سيطرة مليشيات الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وتمكنت القوات الصومالية من تحرير منطقة غندرشي بعد معارك ضارية شاركت فيها قوات المشاة وقوات الكومندوز.

يذكر أن حركة الشباب تسيطر على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.

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02:42ت م

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