رياح مثيرة للأتربة تسود أجواء الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأوضح المركز، أن الحالة تشمل الدوادمي، الرين، عفيف، وادي الدواسر، فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباح اليوم، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءًا.
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