شكرا لمتابعة خبر عن رياح مثيرة للأتربة تسود أجواء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضح المركز، أن الحالة تشمل الدوادمي، الرين، عفيف، وادي الدواسر، فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباح اليوم، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءًا.