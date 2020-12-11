مجلس جامعة جدة يوافق على إعادة هيكلة الجامعة ولائحة الدراسة والاختبارات

نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم، الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، التي عقدها المجلس عن طريق برنامج «بلاك بورد»، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة.

وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجلسة اتخذ المجلس عددًا من القرارات؛ منها: إعادة هيكلة الجامعة، والموافقة على لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية، ومذكرة تعاون بين الجامعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واتفاقية بين الجامعة ممثلة بمركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وجامعة الجوف، واتفاقيات بين الجامعة ممثلة بكلية علوم الرياضة مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي كوزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، والنادي الأهلي السعودي، وحاضنة الرياضة السعودية، والاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وجمعية أصدقاء (اللاعبين القدامى)، واللجنة البارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي للمبارزة، والاتحاد العربي السعودي لكرة السلة، والاتحاد السعودي للتايكوندو، والاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الجامعة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم وإدارة التعليم بمحافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الابتعاث والتدريب بالجامعة، وبرنامج الماجستير المهني في الحوسبة السحابية المقدم من قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بخليص، وبرنامج الماجستير المهني في المالية واقتصاديات البنوك المقدم من قسم المالية والاقتصاد بكلية الأعمال، وبرنامج ماجستير العلوم في نظم المعلومات الجغرافية المقدم من قسم نظم المعلومات الجغرافية بكلية العلوم الاجتماعية، وبرنامج الماجستير التنفيذي في نظم المعلومات الإدارية المقدم من قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال ،ومنح الدرجة العلمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة المتوقع تخرجهم في الفصل الأول للعام الجامعي 1442 هـ، ومنح درجة البكالوريوس لطلاب وطالبات الجامعة المتوقع تخرجهم في الفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ.

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